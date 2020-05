Erendira Palma Hernández

Lunes 11 de mayo de 2020, p. 2

Soy muy afortunado , dijo el mediocampista mexicano Fabrizio Tavano, no sólo por haber conseguido un título en la liga de Nicaragua, una de las pocas que siguió activa pese al Covid-19, sino porque pudimos seguir jugando, muchos futbolistas en el mundo quisieran esto ahora .

Tavano, junto con el tricolor Taufic Guarch y el mexiconicaragüense Manuel Rosas, se coronó el sábado en un estadio vacío con el Real Estelí al empatar 1-1 (global 3-1) con el Managua, donde juega su compatriota Carlos Félix.

El torneo pasado el Real Estelí también fue campeón y hubo un gran festejo con sus aficionados. Hubiera sido lindo que fuese así en esta ocasión, pero entendemos que por el coronavirus era complicado. No pudimos celebrar ahora con los seguidores, pero en sus casas, a distancia, nos apoyaron , señaló Tavano aún emocionado.

Para los jugadores, el recuerdo de esta temporada estará mezclado entre el triunfo y la incertidumbre. Mientras casi todas las ligas en el mundo fueron suspendidas por la pandemia, en Nicaragua el balón siguió rodando debido a que en el país sólo se han registrado 16 infectados con cinco muertos.

Fue complicado el camino , aceptó Tavano al señalar que antes de cada encuentro reinaba la tensión. Todos los días se reunían los federativos para saber si podríamos jugar. Muchas veces viajábamos y teníamos la duda de si llegaríamos a la cancha , relató.