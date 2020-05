El criterio principal empleado por Brennan para la selección musical de los Conciertos Guiados fue la variedad de intérpretes, compositores, estilos, lenguajes, influencias, épocas y orígenes, a la vez de aludir a algunos de los ciclos musicales más emblemáticos de la historia del Cenart.

Al respecto, el crítico musical señala: En estos Conciertos Guiados daré una breve introducción al repertorio en cuestión, a los compositores representados y, de repente, alguna observación sobre él o los intérpretes para que disfruten más. El propósito es poner en contacto al público, mediante el medio digital, con una muestra del acervo musical del Cenart y, al mismo tiempo, contribuir al disfrute de estas manifestaciones artísticas durante esta etapa de aislamiento social .

Por otra parte, el 6 de mayo pasado Brennan invitó a una charla en vivo en la plataforma Instagram Live de la Orquesta Sinfónica de Minería, a su percusionista principal, Gabriela Jiménez Lara. ¿Por qué las percusiones?, fue la pregunta que lanzó la instrumentista, quien reconoció que algunos dicen que son poco femeninas .

Sin embargo, “en mi experiencia la percusión es uno de los instrumentos en el que mejor puedes no sólo explorar, sino explotar las cualidades de ambas partes humanas, porque no todos podemos decir: ‘soy únicamente femenino; soy únicamente masculino’. Eso no existe”.