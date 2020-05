En muchos lugares no ha sido fácil convencer a la población rural y suburbana de cuidarse en acuerdo con las normas médicas preventivas. Y no están equipadas para resistirla. Enfrentan una plaga como lo fueron antes las enfermedades de los otros mundos del mundo.

Los indios del continente son y no son los condenados de la Tierra. Hoy que toda la Tierra parece condenada, a lo mejor serán quienes queden, hasta donde no se desintegren como civilización.

La siempre actual novela de Peter Matthiessen, Jugando en los campos del Señor (At Play in the Fields of the Lord, 1965), y su memorable versión cinematográfica (Hector Babenco, 1991) se antojan una necesaria parábola para la hora actual de los pueblos originarios, y también para el gran teatro del mundo. Suerte de actualización de la conradiana Una avanzada del progreso (1897), desnuda el factor gringo en la aniquilación de las Américas. Transcurre en la selva amazónica de Brasil y presenta brutalmente el choque de los nativos con los intereses ajenos en una tierra donde son invisibles, no contactados, dueños de apetecibles locaciones de la jungla profunda. Sobre el escenario de un Brasil tercermunista y autoritario, en el último puesto de la civilización , dominado por la corrupción, la sevicia y el racismo absoluto, se dejan caer dos clases de gringo igual de calamitosos.

En una avioneta, un par de mercenarios cínicos, Lewis Moon y Wolfie (formidables Tom Berenger y Tom Waits), aterrizan en la Amazonia para contratarse como bombarderos contra la tribu niaruna (ficticia). Al mismo tiempo llega la avanzada familiar misionera de pastor Martin Quarrier, imbuido de fanatismo evangélico para redimir las almas de los salvajes, por encima del deprimente catolicismo del cura en aquel rincón amazónico.