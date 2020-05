M

aestros de la Coordinadora Nacional de Trabadajores de la Educación (CNTE), conocidos por sus constantes bloqueos y protestas en Michoacán, ahora imparten la otra cátedra: acopian víveres para repartir entre la población más vulnerable ante la actual pandemia del Covid-19 ; con esta entrada abre la nota de un medio de comunicación digital que documentó la jornada humanitaria de la sección 8. Luego de percibir brotes de protesta social por falta de alimentos en el puerto de Lázaro Cárdenas, la ciudad más golpeada por la pandemia en territorio michoacano, el magisterio resolvió la urgente instalación de centros de acopio de alimentos no perecederos.

Durante la protesta virtual del primero de mayo para exigir estabilidad laboral, pagos atrasados del gobierno estatal y un alto a la represión física de los estudiantes normalistas que unos días antes habían sido baleados por la poli-cía michoacana cuando se dirigían a una protesta por la reducción de la matrícula en las escuelas normales públicas del estado, los maestros repitieron la jornada de ayuda humanitaria en la que: de trabajador de la educación a trabajador informal, desempleado, jubilado, en precariedad laboral y extrema pobreza, recibieron directamente hasta su hogar el resultado de la donación de un día de salario en alimentos para sus familias.

No se trata de una situación atí-pica, sino de un comportamiento que se ha repetido en otros momentos similares en la vida de la organización magisterial democrática: durante la inundación en la región oriente del estado en febrero de 2010 rescataron decenas de casas y espacios públicos que fueron sepultados por el lodo en los municipios de Tuxpan y Angangueo, ahí también llevaron alimentos a los damnificados; lo mismo hicieron en septiembre de 2018 en el municipio de Peribán, cuando la corriente de agua arrancó viviendas de raíz y arrastró varios automóviles por cientos de metros; en esa ocasión el sector indígena del magisterio tuvo un papel fundamental por ser una región cercana a la meseta puré-pecha; en los días posteriores al sismo de septiembre de 2019, ins-talaron centros de acopio a través de la estructura sindical y recogieron 36 toneladas que llevaron a la zona centro del país, la más afectada, para repartirlas de forma directa entre las familias con la ayuda de redes de organizaciones populares y de los mismos docentes de estas entidades federativas.

Este caminar constante de las y los maestros de la CNTE con ayuda humanitaria no se ha realizado a través de una oficina de gestión o un espacio de distribución centralizado, los docentes se desplazan hasta donde están los más olvidados, los invisibles, los nadie, como decía Galeano; lo que los ha obligado a caminar por los confines de la miseria, las periferias citadinas, las fronteras del olvido donde no hay Estado, por las últimas líneas divisorias de las clases más bajas, los rincones huérfanos de patria, donde están los cordones de miseria y los caminos escondidos de la violencia, incluso más allá de los límites de las clasificaciones convencionales de los sujetos o que describen las problemáticas de la sociología conservadora; hasta donde no llega la educación a distancia, pero sí hay una distancia añeja y profunda entre la educación, el derecho humano a tenerla y la adversidad.