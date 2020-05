Asimismo, Salomón Jara consideró que los ex secretarios de Salud priístas y panistas, hoy tan activos frente a los medios de comunicación , deben rendir cuentas a la sociedad por el abandono y saqueo registrado en las instituciones de seguridad social, construidas con las aportaciones de trabajadores, patrones y gobierno federal.

Consideró que se debe investigar a José Antonio González Anaya, Mikel Arriola y Tuffic Miguel, quienes estuvieron al frente del IMSS en la administración de Peña Nieto, ya que frente a la pandemia de coronavirus resulta no sólo criminal, sino también inmoral que se haya simulado la compra de ventiladores, uniformes quirúrgicos, batas para aislamiento, instrumental quirúrgico y otros insumos .

En Morena, le exigimos a Julio Frenk, José Ángel Villalobos y José Narro Robles que le expliquen al pueblo de México los actos de corrupción en las instituciones médicas ocurridos durante sus respectivos periodos al frente del sector salud .

Agregó que confía en que los ex funcionarios no respondan como lo ha hecho el ex presidente Felipe Calderón cuando le preguntan por la relación de Genaro García Luna con el crimen organizado, que nunca se dieron cuenta o sólo fueron rumores sin comprobar .

El senador de Morena insistió en que la investigación debe llevarse a cabo e incluso podría ampliarse, ya que algunas de las empresas implicadas en el fraude al IMSS, también tuvieron contratos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y organismos de salud estatales.

Es una investigación, insistió, que debe llegar hasta sus últimas consecuencias e incluir asimismo a los ex titulares de la SFP y de la extinta Procuraduría General de la República, por sus omisiones, al permitir los desvíos de recursos y otras corruptelas en el IMSS e Issste.