Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 10 de mayo de 2020, p. 4

El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Sirot, llamó a la población a afrontar la epidemia del Covid-19 con resiliencia; es decir, con la capacidad que tienen los individuos para sobreponerse a la adversidad. Hace un mes no sabíamos si esta pandemia iba a terminar con la civilización humana, hoy sabemos que no, ya no estamos con esa misma incertidumbre, tenemos muchas respuestas. Hemos hecho colmillo, nos hemos entrenado, hemos aprendido como sociedad a enfrentar esto .

Durante la conferencia vespertina para dar a conocer el avance del Covid-19 en México, agregó que estamos inmersos en una situación que nadie veía venir, pero nos ayuda mucho decir cómo hago yo en este momento para mantener un estado de ánimo adecuado, y no pelear con la familia, ahorrar un poco, ayudar a los demás y evitar salir de casa .

Acompañado de Juan Manuel Quijada, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica y de Lorena Rodríguez-Bores, secretaría técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, entre otros funcionarios, recordó que es parte de la generación del 85, que fue marcada por el sismo. En este momento nos tocó vivirlo a todos y seremos marcados por esta pandemia, pero tendremos que seguir para bien y para mal con cómo nos comportamos nosotros, con la familia y con nuestros semejantes .