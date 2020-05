▲ No me derrumbé, enmedio del terrible aislamiento, por la bondad de enfermeras y médicos . Foto La Jornada

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 10 de mayo de 2020, p. 3

María sobrevivió al Covid-19, pero también cambió su vida por completo. A sus 26 años narra que la enfermedad es una de las cosas más horrendas que he experimentado. El dolor es insoportable, al grado de que no toleras ni el roce de la bata o las sábanas. La luz te molesta y es muy difícil mantener los ojos abiertos .

La madrugada del 25 al 26 de abril supo que algo andaba mal. Tras una videoconsulta con un médico, quien la alertó de su dificultad para respirar y de un elevado grado de deshidratación, acudió al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde permaneció una semana en terapia intensiva.

No me derrumbé, en medio de ese terrible aislamiento en el que no sabes de nadie, por la bondad de enfermeras y médicos. Son quienes te toman la mano si lloras, te alimentan y te bañan. Creo que confiar en la bondad de los demás es lo que te salva en esos momentos , afirma.

Antes de acudir a la sala de urgencias, María tuvo un dolor de huesos impresionante. Entre el 23 y 24 de abril comencé con dolor, ardor y moretones en la punta de los dedos de los pies. Como hago ejercicio, pensé que quizá me había esforzado demasiado, pero después vino una fiebre que no se me controlaba. Pasé de 38.8 a 39.5 grados en muy poco tiempo. Tomé baños de agua fría y paracetamol, pero nada funcionó .

Fue cerca de las tres de la mañana cuando llamó al 911, recuerda. “Empecé a estar muy desorientada, nunca tuve la sensación de que me faltaba el aire o de que no podía respirar. Ya en la sala de urgencias del hospital, la doctora que me atendió me dijo: ‘Tienes una saturación de oxígeno de 70, cuando lo normal es de 95’. Tenía un problema respiratorio grave y no me había dado cuenta”.