La desgracia de la humanidad fue que, mientras, por ejemplo, las hordas mongolas y mexicas que invadieron China y Mesoamérica, respectivamente, se fundieron con las poblaciones originarias y adoptaron sus saberes y regímenes alimenticios con base en arroz o maíz, con la infinidad de otros alimentos que crecían simbióticamente en las mismas parcelas, los bárbaros que invadieron una Europa entonces de pueblos poco desarrollados culinariamente, dependientes de variedades de trigos producidos en monocultivos que agotaban los suelos demandando cada vez más tierras, propició la unión de la tecnología de guerra con el expansionismo territorial e implantó como modelo en el mundo la práctica del monocultivo, y no sólo de cereales, sino de todo tipo de vegetales.

Valga esta cápsula histórica para subrayar la tragedia del hambre en el mundo, que puede resumirse en el abandono obligado de los policultivos familiares-comunitarios-regionales en nombre de la división internacional del trabajo (o especialización de la producción que impone una interdependencia desigual e injusta entre países históricamente vencedores y vencidos) O, incluso, entre Estados iguales. Es curioso, por ejemplo, que los productores franceses de fresa la destruyan por falta de manos para cosecharlas y que los productores de leche tiren el líquido porque Alemania no envía los tetrapak a causa de la pandemia del Covid-19. Pero es más escandaloso que México dependa de importaciones, habiéndose abandonado la milpa en favor de fertilizantes para monocultivos de maíz. Porque, si se le hubiera apostado al policultivo, el hambre no habría alcanzado al campesino indígena y mestizo, y la población urbana estaría más protegida sin tanta obesidad y diabetes. ¿Por qué continuar con la destrucción de nuestra dieta aportada por la milpa, que además se traduce en suculentas y excepcionales cocinas? No se puede quitar el dedo de este renglón en la crisis.

