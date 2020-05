Otros (sic) parlamentarios con quienes dialogó Netanyahu dicen no recordar que usó esa frase precisa (sic) , sino que advirtió que la pandemia podía desembocar en escenarios de anarquía global .

Con base en las reinfecciones en Sudcorea, Netanyahu sentenció que la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos porque pareciera que la inmunidad al virus no es una inmunidad automática (sic) ya que pudiera ser que el virus pueda despertarse y causar infección en amplios círculos ( https://bit.ly/2SPEhNk ).

Perturba que The Times of Israel lo refiera 25 (sic) días después, cuando Netanyahu comentó las reinfecciones en Sudcorea, tan festejado por sus logros preventivos, donde 21 personas recuperadas habían vuelto a ser diagnosticadas como enfermas .

The Times of Israel enuncia un reporte de Canal 12 sobre los escenarios de pesadilla (sic) que planteó Netanyahu a los parlamentarios de su partido Likud ( https://bit.ly/2zliLt8 ).

De no ser por su intimidad con Trump y su yerno talmúdico Jared Kushner, las imprecaciones de Netanyahu pudieran ser tomadas como sus previas mentiras sobre la posesión inexistente de armas nucleares por Irán –similares a los inventos de Baby Bush sobre las armas de destrucción masiva en Irak.

Cuando se encontraba en negociaciones para formar el nuevo gabinete, todavía se podía entender en forma asintótica su previo diagnóstico de que muchos países, “como Titanics”, iban a desaparecer ( https://bit.ly/2Lb5Qg6 ). Pero ahora no tiene la imperiosa necesidad de infundir pánico local y global.

La anarquía global post-C-19 ha sido expuesta ampliamente por sus correligionarios Robert Kaplan (https://bit.ly/2WhQD3b) y Richard Haass (https://bit.ly/2zovnzE), pero nadie ha llegado a los niveles apocalípticos del primer ministro israelí.

Guste o disguste, Netanyahu ha manejado convenientemente la pandemia que ha cobrado 245 defunciones cuando se han recuperado 11 mil de sus 16 mil 400 casos en una población de más de 8 millones –e ignora si fueron contabilizados los eternamente discriminados palestinos.

El ministro israelí exagera publicitariamente sus logros (https://bit.ly/35JLh3C), frente a los resultados de otros países de la OCDE, cuando ha sido la tónica en la región del Mediterráneo Oriental, según el mismo Times of Israel: tres muertes en Siria en plena guerra y con una población de cerca de 20 millones, nueve en Jordania con una población de casi 11 millones y una grave crisis económica, 26 en Líbano con casi seis millones de habitantes y la peor crisis financiera y socioeconómica de su historia, 482 en Egipto con 104 millones de habitantes, 19 en Chipre con una población de 1.26 millones y 148 en Grecia de 10.6 millones.

Considero sería más apropiado reportar el per cápita de las muertes e infecciones, a parte de su totalidad, para no extrapolar falsas conclusiones precipitadas.

The Times of Israel publicó las predicciones apocalípticas de Netanyahu el mismo día que Israel no reporta nuevas muertes por C-19, mientras 15 mil israelíes se han volcado a visitar reservas y parques naturales (https://bit.ly/2YNOspK), cuando el rotativo opositor Haaretz, muy cercano al grupo de George Soros, publicita el levantamiento parcial de la cuarentena en las playas de Israel ( https://bit.ly/2YPiIR8 ).

¿Qué sabrá el eje Trump/Kissinger/Jared Kushner/Netanyahu que no sepamos los mortales?

