La madre, un ser para todos los tiempos

a madre es un símbolo universal. Un ser absolutamente terrenal. Transposición del nacimiento a la heroicidad de los hechos. Su nombre conjuga: felicidad, tristeza, alegría, lágrimas, entrega total, desprendimiento sin reservas y, por supuesto, amor, mucho amor.

La conocemos desde el embrión. Desde ese momento la amamos. Ella se entrega de manera definitiva cuando damos el primer aliento de vida. Nos entrega su vida, vive con nosotros las enfermedades, los reveses, las contradicciones, los sufrimientos, los anhelos, los fracasos y los triunfos de nuestra existencia.

Su vida, con gusto la cambiaría por la nuestra en el caso de ser necesario. Cuando lo expresa lo creemos. La mayoría de las madres son de una excelsa virtud buscando el bienestar de sus hijos. Como todo en la vida, existen las excepciones, que los abandonan o los laceran, aun así pensamos que tendrán sus razones, aunque sean del lado de lo no creíble.

Tienen varias labores en adición a la de madre. Son hermanas, consejeras, irrestrictas en la amistad, donde son incomparables. Son, antes que nada y antes que todo, verdaderas amigas.

El punto máximo del sufrimiento humano les llega con la pérdida de un hijo o hija. Algunas humanamente se derrumban, otras con estoicismo ejemplar, resisten. Se mueren lentamente cada segundo de su existencia, preguntando las razones de su partida.

Una madre nos dio la vida, hay que festejarla este y todos los días. No caigamos en el sentimentalismo timorato ni en la exhortación banal. Como diría el clásico: Madre sólo hay una . Por siempre y para siempre les deseo a todas lo mejor de la vida, sobre todo a aquellas que sufren con seres queridos enfermos, ahora en la pandemia del Covid-19; en la cárcel o con problemas complicados. La Madre es un ser terrenal de verdadera excepción.

Arturo García Alcocer

Maternidad, siempre una elección propia

El 10 de mayo fue elegido para celebrar una decisión propia de una mujer: ser madre.

La reflexión para este día es que la maternidad no es forzosa para ser mujer, es una elección propia, no es elemento esencial para realizarse como mujer, sólo es una parte, no es un rol femenino, es libertad de elección.

No es la asignación de tareas, no es la realización plena.

Una mujer es más que ser mamá. Es un paso importante en sus vidas y una elección responsable.

Mi reconocimiento a todas las mujeres que eligieron procrear.

Y el mejor regalo que podemos dar a una mujer que es madre es dignificar y reconocer su labor como mamá.

Celebremos con una deconstrucción de lo que significa ser madre y mujer.

Héctor Arteaga Montes

Solidaridad con México y la mezquindad

Penoso que los señores Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Miguel Ángel Mancera, José Narro, José Ángel Córdova, Julio Frenk y otros políticos, empresarios y periodistas, hagan ver la orquestación con periódicos que cuestionan el enorme esfuerzo de las autoridades de salud mexicanas para combatir la pandemia, en momentos en que México requiere la solidaridad de todos.