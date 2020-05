Hasta el corte del pasado viernes, en Oaxaca se han detectado un total de 217 casos positivos y 38 decesos, por lo que el mandatario insistió que es necesario que la sociedad entienda la necesidad de permanecer en aislamiento domiciliario, ya que es la manera más efectiva de no enfermarse.

Oaxaca, Oax., El estado de Oaxaca cuenta con 25 hospitales acondicionados para atender casos de Covid-19, y hasta ayer había una ocupación de 44 por ciento de las camas, por lo que el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, llamó a los ciudadanos a quedarse en casa y a evitar actividades no esenciales.

Murat Hinojosa reconoció a las familias oaxaqueñas que se han esforzado a mantener la cuarentena, ya que gracias a esto se ha logrado evitar el incremento de los contagios; no obstante, aún hay personas que todos los días salen a realizar actividades no esenciales, por lo que es importante que tomen conciencia de la situación actual, pues no es momento de bajar la guardia.

Mientras, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, informó que la noche del viernes inició operaciones el nuevo hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicado en la zona de Las Canteras, que está destinado especialmente para la atención de pacientes Covid-19 y es operado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.