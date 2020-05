Es un asilo clandestino, en una casa que no reúne las condiciones de seguridad para los pacientes y eso es muy grave, porque están hacinados, comparten el mismo baño, comparten el mismo comedor , advirtió.

Señaló que si no ha llegado el paciente ahí, no nos damos cuenta . Durante la conferencia de prensa que ofrece para dar a conocer los avances de la pandemia en Nuevo León, De la O Cavazos recibió la noticia de la muerte de esa persona.

▲ El titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos (al frente) visitó ayer, junto con médicos de la institución, un asilo no oficial en San Nicolás de los Garza, donde surgió un nuevo brote de Covid-19. Foto La Jornada

Aseguró que los propietarios serán sancionados. Los seis residentes de ese lugar van a ser trasladados a las unidades de salud para cuidarlos, lo más importante es proteger y cuidar la salud de ellos, tenemos pendientes las pruebas, y si salen negativas, me alegraría, porque no hay riesgo para ellos, pero no tienen las condiciones adecuadas para estar ahí, el asilo va a ser suspendido y multado .

Ayer, las autoridades sanitarias confirmaron mil 15 casos de coronavirus, 28 más que el viernes, y 34 decesos con la muerte del octogenario del asilo clandestino

El 5 de mayo, la Secretaría de Salud estatal detectó un brote de coronavirus en el asilo privado Luis Elizondo, ubicado en el municipio de Guadalupe, en donde se reportaron 66 pacientes con la enfermedad, 47 de ellos residentes y 19 empleados.