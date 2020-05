Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de mayo de 2020, p. 21

Guadalajara, Jal., La pandemia no nos detiene, no tenemos miedo a morir, ya estamos muertas en vida, no tenemos a nuestros hijos, no hay festejo , gritó Guadalupe Aguilar frente a las puertas resguardadas con vallas de Casa Jalisco, sede del gobernador.

Enfermera jubilada, Lupita Aguilar busca a su hijo Pepe Arana desde el 17 de enero de 2011; es la vocera de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), colectivo que ayer realizó manifestaciones en seis puntos de la ciudad.

Ataviada como todas las madres que acudieron al llamado de Fundej con ropa blanca y pañoleta verde que sirvió también de cubrebocas, Lupita se dijo extrañada de las vallas metálicas que impiden el ingreso a Casa Jalisco porque siempre su organización –que reúne al menos a 300 familias– se ha caracterizado por manifestaciones pacíficas, dentro del estado de derecho .