Espero que se retomen, también el campeonato nacional, de ocho fechas, si no, va a ser una lástima de campeonato. Todavía la Fórmula 1 no inicia, y si ese es el gran espectáculo del automovilismo, qué pasará con las demás categorías. No sabemos realmente la magnitud de las consecuencias , anotó.

Dice no al rally virtual

Como piloto, Triviño está habituado a librar caminos sinuosos, obstáculos y tramos de velocidad, por lo que no le ha parecido atractiva la competencia virtual que se multiplica en el mundo como alternativa del confinamiento. No he entrado; estoy invitado al Nacional de Rally, pero no soy mucho de juegos virtuales, de simuladores. La verdad qué feo, pero nos tocará a lo mejor entretenernos así, qué horror .

Físicamente se mantiene haciendo bicicleta estática todos los días en casa. Como otros deportistas, los pilotos nos mantenemos con mucho ejercicio, así que este es un problema grave para todos los deportes. Si no estás entrenando, igual que en el futbol, si no le pegas a la pelota, te entorpeces. Lo mismo nosotros sin estar al volante en una pista .