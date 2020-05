▲ El ex silbante Bonifacio Núñez dijo que los colegiados tendrán más difícil su fogueo para llegar a Primera División. En la imagen, con el técnico Raúl Potro Gutiérrez. Foto @BoniNunez

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 10 de mayo de 2020, p. a11

La desaparición del Ascenso Mx también tendrá una fuerte repercusión en el desarrollo de los árbitros, aseguró el ex silbante Bonifacio Núñez, al destacar que servía para forjar a los colegiados. Los cambios a la Liga de Plata también preocupan a los jueces de la división, debido a que desconocen si mantendrán su empleo con la misma categoría y posibilidad de llegar al máximo circuito del balompié.

De por sí el brinco a Primera División es complicado, incluso varios árbitros que hay en el campeonato nacional no están tan curtidos, imagínese la situación que va a venir , dijo Núñez. Les será más fácil arbitrar (en el torneo de expansión), pero cuidado, porque el salto a la Liga Mx no va a ser sencillo .

Destacó que la baja de nivel en el arbitraje no se notará de manera inmediata, debido a que la generación que está ahorita aguanta todavía otros cinco años, porque hay varios jóvenes , pero después ¿quién los va a suplir?