Debemos de tener mucho cuidado, tenemos que agarrarlo bien, no estar meneando tanto para no agitarlo porque los líquidos nos pueden hacer daño. Los cuerpos vienen en dos bolsas asépticas; de hecho, los familiares ya no pueden estar en contacto con él. Así como vienen sellados los metemos al horno, nos debemos tardar, por mucho, dos minutos en empezar a cremarlo.

▲ Un pequeño equipo es el encargado, bajo un alto riesgo, de cremar los cuerpos que llegan al Panteón Civil de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Foto José Antonio López

Las carrozas se detienen frente al módulo de cremación y se ingresa el cuerpo a los sótanos, donde se encuentran los hornos. El cambio de temperatura es perceptible, del fresco exterior se siente el calor al ingresar a las oficinas.

En el techo del edificio hay una chimenea que constantemente emite humo negro y desde lejos se sienten las ondas de calor.

Mauro lleva 15 años en el cementerio, tiempo que le ha permitido dominar el oficio de hornero. Se trata de tomar las precauciones todo el tiempo. Cuando llego me pongo todo el equipo, antes de irme me baño aquí, tenemos regadera; me cambio de ropa, luego me voy para mi casa. Prácticamente me voy limpio y llego limpio de mi trabajo .

Relata que al inicio de la pandemia hubo comentarios de su familia sobre los peligros por el trabajo, pero dice que debe seguir adelante.