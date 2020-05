Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 9 de mayo de 2020, p. 16

Pese a la cuarentena por la pandemia de Covid-19, un grupo de madres de personas desaparecidas anunció que va a marchar el próximo 10 de mayo para exigirle a las autoridades que no cesen sus actividades de búsqueda y les entreguen los apoyos económicos a los que tienen derecho en su calidad de víctimas.

Margarita López, integrante del colectivo Buscando Cuerpos en el País , explicó en entrevista que la movilización se realizará este domingo a las nueve de la mañana, con una caminata del Monumento a la Madre a la glorieta del Ángel de la Independencia, tomando las medidas de precaución necesarias, como usar cubrebocas y guardar sana distancia.