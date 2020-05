Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

No estamos de acuerdo con la controversia que promovió el Instituto Nacional Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el decreto que reduce los tiempos oficiales en radio y televisión, porque el gobierno no los necesita, y no tienen nada que ver con espacios destinados para campañas, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de informar que surgió un comprador del avión presidencial, lo que no cancela la rifa del equivalente a su valor el 15 de septiembre próximo, recordó que esos lapsos para transmisión los devuelve a empresarios de radio y televisión porque están atravesando por una situación, como todos, muy difícil .

Recordó que ahora se informa mediante conferencias de prensa –además de que utiliza las redes sociales para difundir sus mensajes.

López Obrador informó que se retrasó por unos días el regreso del avión presidencial a México ante la oferta de compra, a pesar de que ya terminó su periodo de pruebas.