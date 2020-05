Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 9 de mayo de 2020, p. 3

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó las aseveraciones lanzadas por cuatro diarios de la prensa internacional sobre presuntos ocultamiento e imprecisión en la cifras de decesos y casos positivos de Covid-19, y destacó la forma sincrónica en que aparecieron publicadas las notas, justo en el día, este 8 de mayo, en que se había anunciado se alcanzaría el pico de la epidemia en la Ciudad de México.

Aparecieron de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales. La mayoría de ellos, los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud, y unos cuantos con aspiraciones políticas, que ya empiezan a cobrar notoriedad , señaló.

En un videomensaje difundido en su cuenta de Twitter, afirmó que conocemos todos y cada uno de los casos fatales, que nos ha documentado en tiempo y forma, de manera correcta y usando los canales formales, el gobierno de la Ciudad de México , con cuya jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó, mantiene una estrecha colaboración.

Luego que The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post y El País publicaran información sobre presuntos actos de ocultamiento de cifras, impresión y carencia de datos, señaló que la cifra de decesos, como sucede en otras partes del mundo, se puede incrementar al incluir las muertes registradas por dictamen médico y no sólo por pruebas de laboratorios.