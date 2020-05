Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de mayo de 2020, p. 3

Después de señalar que las críticas de ex secretarios de Salud sobre la estrategia de combate al Covid-19 tienen tintes políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la fase de mayor contagio en la Ciudad de México puede durar hasta el 20 de mayo y garantizó que se cuidan todos los aspectos para que el retorno a la normalidad en el país se dé por etapas y no sea en estampida para que no se vuelva a reactivar la pandemia .

En su conferencia de prensa, señaló que la proyección para la Ciudad de México es que el número de contagios empiece a bajar después del día 20, pero es muy importante que continuemos con la disciplina siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de sana distancia y quedarse en casa; ya falta poco, ya se ve la luz al final del túnel .

Afirmó que será hasta el miércoles o jueves de la semana próxima cuando dé a conocer el plan de reactivación en los distintos ámbitos. Para su elaboración se consulta a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de Canadá, empresarios, maestros, especialistas, autoridades laborales, entre otros, a fin de que el regreso se dé apegado a protocolos de salud.

La propuesta para el regreso a la normalidad económica, social, cultural y educativa que elabora un grupo de trabajo –integrado por secretarios de Estado, médicos y especialistas– estará lista el lunes.

Ayer el mandatario descartó someter a consulta el retorno a clases, pero aseguró que se tienen todos los elementos para que se concrete. Ha previsto que ocurra el primero de junio. A propósito, el titular de Educación Pública, Esteban Moctezuma, en entrevista afuera de Palacio Nacional, declaró que la apertura de planteles se dará cuando lo marquen las condiciones sanitarias, antes no .

Después de informar que la Fiscalía General de la República aportará 3 mil millones de pesos más de recursos incautados para equipo médico, López Obrador externó su respeto a los ex secretarios de Salud de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero consideró que sus opiniones son partidistas.