Al menos 33 hospitales destinados a la atención de pacientes con Covid-19 no tienen disponibilidad de camas en la zona metropolitana del valle de México, cuando se espera alcanzar el mayor número de casos críticos en la región.

Aislados, debido al elevado riesgo de contagio, decenas de enfermos que convalecen por el Covid-19 envían y reciben muestras de cariño. Luis Gerardo, quien permanece hospitalizado, escribe: Mamá, papá, antes que nada quiero saber cómo está mi hija. Sé que es un momento difícil lo que estamos pasando, pero me están dando la opción de intubarme para ayudarme a respirar, quiero que ustedes me ayuden a elegir la mejor opción y si en algún caso ya no puedo despertar, quiero que sepan que los amo a ustedes y a mi hija. Los quiero mucho. Gerardo .

En trozos de hojas de papel, madres, hermanos, esposos y compañeras mandan recomendaciones y consejos: Gracias hija. Pórtate bien para que no te regañen, estudia mucho y deja el celular. Te amo. Zoe .