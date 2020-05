S

i lamentablemente resultara usted contagiado por el Covid-19, ¿a cuál hospital recurriría? Un 67 porciento de mil 20 personas que participaron en nuestro sondeo de esta semana dijo que acudiría a los hospitales del sistema de salud del gobierno: IMSS, Issste, Insabi.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 20 personas: en Twitter, 250; en El Foro México, 600, y en Facebook, 170.

Twitter

Soy trabajador federal, pero pago mi seguro de gastos médicos mayores; el Issste está saturado y no cumple con mis expectativas de servicio.

@drrubiofer1 /CDMX

Es indignante el cinismo y la oportuna amnesia de todos los hampones que en administraciones pasadas casi liquidaron el Sistema Nacional de Salud.

@FerCG68 /CDMX

El IMSS tiene buenos médicos, lo malo es que está sobresaturado; confío en lo que está haciendo la Secretaría de Salud para atención de la pandemia de Covid-19.

@lisetin / Tecámac

Para la mayoría de los mexicanos, no hay dinero que nos alcance para atendernos en una clínica privada, y ya ni pensar en tener un seguro de gastos médicos, así que no nos queda de otra que atendernos en una clínica de atención pública.

@IgnacioAlvarado /El Mante

El Foro México

No tengo ni seguro social ni seguro de gastos médicos. Existen algunos hospitales privados pequeños que quizás me puedan dar cuidados paliativos y que sí alcanzaría a pagar, con lo que tengo ahorrado. Estoy satisfecha con mi vida y únicamente quisiera no sufrir al momento de irme. Tengo 67 años.

María Teresa Blum V. /Durango

IMSS es lo que tengo, si hubiera otra opción, la tomaría. Hospital privado está fuera de mis posibilidades.

Gloria Montaño/ CDMX

Con los datos de las farmacéuticas y las experiencias propias en el IMSS e Issste, no sé qué haría....

José Rocha / Monterrey

Tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero si no lo tuviera, acudiría a un hospital militar o al IMSS.

Minerva Mendoza López /CDMX