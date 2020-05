Y

a viene el Día de las Madres, y no se olvida ni por la pandemia del Covid-19. Porque la maternidad sigue siendo un mandato. Por siglos el modelo patriarcal ha construido la idea de ser mujer vinculada al hecho de ser madre, como categorías que se superponen, negando una presencia e identidad propia.

Uno de los factores que cambiaron sustantivamente la identidad de las mujeres fue su inserción en el mercado laboral y el control sobre su capacidad reproductiva. Hoy la mitad de las madres mexicanas combinan el trabajo de cuidados con el remunerado, aunque sin recibir pago alguno por el primero y con una carga laboral inequitativa: ellas dedican 39.1 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, en tanto los hombres destinan 14.1 horas ( Mujeres y hombres de México, Inegi/Inmujeres, 2019). El 53 por ciento de las mamás forman parte de la población económicamente activa (34 millones), principalmente en el sector de servicios (53.5 por ciento), comercio (24.1), industria manufacturera (17.3), al agropecuario sólo 3.6 y al de construcción 0.7 por ciento. Sus ingresos desnudan la lacerante estratificación social: 5.6 por ciento no recibe ingresos, 11.1 por ciento no especifica, más de la cuarta parte (26.4 por ciento, 8 millones 976 mil) percibe hasta un salario mínimo, 34.9 obtiene entre uno y dos salarios mínimos, 13.5 recibe de dos y hasta tres salarios mínimos, 6.4 percibe de tres a cinco SM y solamente 0.2 (68 mil mujeres) tiene ingresos superiores a cinco salarios mínimos. El factor de discriminación salarial por sexo es de menos 6.6 por ciento. A mayor número de hijos, mayor proporción tiene el empleo informal, este tipo de empleo es la primera actividad de 50.9 por ciento de las madres que tienen entre uno y dos hijos/as, la proporción es de 65.6 entre quienes son madres de tres a cinco hijos/as y de 85.5 por ciento de las madres de seis. Del total de mamás, 0.4 por ciento no sabe o no tiene ningún grado escolar aprobado, 19 por ciento ha cursado algún grado en primaria, 36.8 tiene algún grado de secundaria, 21.7 por cientocursó alguno de bachillerato y sólo 15.7 por ciento tiene algún grado de educación superior, 4.2 por ciento cursó algún grado de carrera técnica. En el ámbito nacional, sólo dos de cada cinco de las madres trabajadoras tienen acceso a instituciones de salud, pero en Oaxaca y Guerrero llegan a 85.5 y 83.9 por ciento, respectivamente, quienes carecen de este derecho fundamental, según estimaciones del Conapo con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE).