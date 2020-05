Si consideramos que según el Banco Mundial 80 por ciento de la población que vive en extrema pobreza en la nación radica en municipios indígenas, y que las enfermedades infecciosas son sus principales causas de muerte (intestinales, influenza y neumonía), sería prioritario no sólo no recortar los presupuestos dirigidos a esta población, sino adjudicar fondos especiales para su protección. El mismo Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas ha instado a los estados miembros y a la comunidad internacional a incluir las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas para abordar el brote global de Covid-19. En vez de aprovechar los conocimientos de salud de las mujeres de las Cami, su sensibilidad intercultural y de género y su manejo de los idiomas indígenas para apoyar en las campañas de prevención contra el Covid-19, estos recortes ponen en peligro la continuidad de proyectos construidos con el trabajo de cientos de mujeres indígenas por casi dos décadas. En el documento enviado a la secretaria de Gobernación, la Red Nacional de Cami señala las capacidades que se están desperdiciando al debilitar presupuestariamente este proyecto y señalan: queremos hacer patente que en este contexto de la pandemia que enfrentamos, las Cami pueden ser aliadas muy importantes para todas las políticas de contención y de atención no sólo a la pandemia, sino también en sus efectos en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, como puede ser en la detección y acompañamiento de casos deviolencia, incluso en la transmisiónde mensajes en nuestras lenguas y contexto de prevención e información sobre el Covid-19 .

Estamos ante una crisis de salud que requiere de todos los recursos humanos con los que cuenta la sociedad mexicana y las Cami han demostrado ser proyectos de vida en regiones marcadas por la pobreza, el racismo estructural y la violencia de género. Esperemos que los sectores más sensibles dentro del gobierno actual hagan eco de estas demandas y presionen para que se respete el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se incluye el financiamiento de las Cami.

*Investigadora del CIESAS