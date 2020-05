El mandatario informó que el próximo lunes se anunciará el calendario de reapertura económica y educativa gradual que, se proyecta, comience el 17 de mayo en aquellos municipios donde en la actualidad no se tiene registro de contagios. Se pretende contar con una especie de semáforo para determinar las regiones: aquellas que estén en verde podrán reiniciar actividades en esa fecha, con la instrumentación de cercos sanitarios; en amarillo, las que registran bajos niveles de casos de coronavirus, y rojo en las que definitivamente no es posible levantar el confinamiento.

La pretensión de un nuevo encuentro directo con la cúpula empresarial también fue desestimada por el Presidente, quien sugirió que el diálogo permanente continuará con la Secretaría de Economía: “Nada más que quede claro, esto no se puede resolver en privado, en lo oscurito. No vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal” ni se postergará el pago de impuestos, pues limitaría los recursos públicos para apoyar a los sectores populares, que si se cancelan entonces sí se nos viene un estallido social .

Al referirse a la nueva propuesta del CCE, López Obrador la desestimó, esta vez, con todo respeto , porque tienen su derecho a manifestarse . Ratificó que no habrá una vuelta al pasado ni se repetirán episodios como el Fobaproa, cuando se rescataron bancos quebrados en los tiempos en que se socializaban las pérdidas y se privatizaban las ganancias: ¡Que ni lo sueñen! Si se trata de efectuar rescates, hay que hacerlo pensando en los que más necesitan , con el interés general por delante.

–¿Se mantiene el 17 de mayo como fecha posible para reactivar la economía?

–Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17 en municipios en que no hay casos de infección y donde también no tienen vecindad con localidades que tengan personas afectadas, es decir, que en todas sus colindancias no tienen problema.

“Ha avanzado la pandemia, pero se han quedado regiones completas donde no hay casos. Ahí, con mucho cuidado, con cercos sanitarios, podríamos –esto va a depender del comportamiento de estos días– iniciar actividades”.

Entre las ramas industriales que podrían reactivarse están la construcción, las empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases, que también tiene que ser escalonado, cuidado, todo tiene que ir acompañado de un protocolo de salud .

Anunció que la próxima semana se iniciarán las obras de los tres primeros tramos del Tren Maya. El Presidente consideró que los grandes proyectos, como el aeropuerto de Santa Lucía y la rehabilitación de refinerías, ayudarán a la recuperación económica.