Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 8 de mayo de 2020, p. 6

Grupos conservadores de la Iglesia católica están pugnando por la apertura de los templos, con el argumento de que las personas necesitan celebrar misas de manera presencial y recibir la comunión.

Especialistas en asuntos religiosos consideraron irresponsables esas acciones, sobre todo en un momento en el que el país se encuentra en la fase 3 de la epidemia por Covid-19.

Señalaron que detrás de esta demanda están otras justificaciones relacionadas con el clericalismo: el temor de que el sacerdote pierda la importancia que tiene entre los fieles, y de índole económica, por la reducción de los ingresos que reciben de la feligresía.