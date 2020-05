Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 8 de mayo de 2020, p. 6

Los ex secretarios de Salud Julio Frenk Mora y José Narro Robles pusieron ayer en duda las cifras oficiales de infectados y defunciones provocados por el Covid-19, tras considerar que hay un subregistro.

Al participar en el taller virtual El momento de la epidemia: tendencias y decisiones en los días críticos, que organizó el partido Movimiento Ciudadano, Frenk Mora señaló que el sistema de vigilancia epidemiológica se ha sometido a los dictados del poder político. De ahí la necesidad de minimizar la pandemia, de acomodar los mensajes y manejar las cifras, dijo.

Quien fuera responsable del sector Salud en el gobierno de Vicente Fox destacó que todo el mundo coincide en que hay subregistro en el número de infectados y fallecidos .

Narro Robles, titular del ramo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, calculó que 43 mil casos presentados como de probable influenza, en realidad son de Covid-19, es decir, personas que fueron a recibir atención médica pero no les hicieron la prueba del coronavirus. Esto implica que se está disminuyendo la contabilidad y alterando la estadística, puntualizó.