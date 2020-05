Por ello, ayer el presidente López Obrador reiteró: ante la pandemia estamos aplicando una política económica, social, distinta a lo de siempre. Antes lo primero era rescatar a los de arriba, endeudar al país, ahora pues estamos actuando con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando, al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados. Eso es lo que venimos llevando a cabo .

Y en una suerte de aula abierta, el mandatario se preguntó: “¿por qué no queremos endeudar al país como se hacía antes? Porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones. A veces se olvida que la deuda pública se traslada de generación en generación. Toda la deuda que se contrajo en la época de Santa Anna en la primera mitad del siglo XIX fue el pretexto para que nos invadieran los franceses. Tan mal estaba la hacienda pública en ese entonces que el presidente Juárez tuvo que declarar una moratoria de pago y por eso la invasión. España, Inglaterra, Francia.

“Como lo sabemos, España e Inglaterra se retiraron, pero Francia quería volver a convertirnos en colonia, como había sucedido durante el dominio español, nos invadió. Luego Porfirio Díaz tuvo que reconocer esa deuda. Estamos hablando casi de un siglo.

El Fobaproa ya lleva mucho tiempo, 1995. ¿Cuántos años han pasado?, 25 y quedan como 50 para terminar de pagar. Hay algo elemental. Las deudas personales se terminan cuando uno se muere. Pero la deuda pública se hereda a generaciones futuras. Entonces, ojalá y se pensara un poco sobre estos temas .

Las rebanadas del pastel:

Y de cereza: existe la rectoría del Estado en la búsqueda del desarrollo; no puede ningún grupo imponer su política; corresponde al gobierno federal. Entonces, con todo respeto, no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para potentados. Es una gran injusticia, una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra. Ya eso no, que ni lo sueñen … Va un enorme abrazo para mi Chícharo adorado por otra velita en su pastel.

