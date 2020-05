L

a versión oficial es que la curva de casos contagiados por Covid-19 se ha aplanado, pero según dijo López-Gatell el 6 de mayo, eso no implica que no haya un aumento progresivo en el número de casos diarios en el número de contagios . Y explicó que “aplanar la curva… quiere decir que si comparáramos lo que podría haber ocurrido en ausencia de estas intervenciones de mitigación, de sana distancia …habríamos tenido una curva con una gran aceleración”. El día anterior había presentado la curva de casos confirmados comparándola con una curva hipotética cuya pendiente era de casi 90 grados, lo que no dibujaba una montaña, sino más bien un rascacielos con un pico al final. En la página web de la Johns Hopkins University (JHU) hay una sección de su amplia información sobre el coronavirus dedicada a analizar las tendencias críticas. Ahí se señala que países de todo el mundo están trabajando para aplanar la curva de la pandemia del coronavirus Y define: Aplanar la curva involucra reducir el número de nuevos casos de Covid-19 cada día . Aplanar como un resultado empírico hoy comparándolo con el de ayer no con una curva hipotética. Ahí se incluyen gráficas de 10 países de los nuevos casos día por día y las gráficas se actualizan diariamente. Presentan los casos diarios con barras y la curva suavizada usando medias móviles (en la que el dato de cada día se promedia con los dos anteriores y los dos posteriores). La curva suavizada de Estados Unidos se mueve horizontalmente, con ondulaciones (como la parte alta del Iztaccíhuatl). Las de Italia, España, Bélgica y Alemania van bajando rápidamente (como en una resbaladilla). La de Brasil va subiendo (como una escalera). Reconstruí la serie para México de nuevos casos diarios reconocidos y calculé las medias móviles igual que lo hace la JHU. La gráfica 1 muestra el resultado. La serie inicia el 10 de marzo y termina el 5 de mayo. Es claramente una curva ascendente en la que se podrían interpolar dos tramos de recta. Uno que se mueve debajo de los 200 casos nuevos cada día (hasta el día 26), y un segundo tramo que arranca de ahí en adelante y que en otros 26 días llega ya a mil 400 nuevos casos diarios. Esto es coherente con la frase dicha por López-Gatell el miércoles 6: La epidemia se sigue acelerando . En la gráfica 1 se aprecia también la función ajustada a las medias móviles de los casos confirmados diarios. Es una función polinómica: y = 0.6377x² - 10.527x + 58.572. El ajuste de la función dio una R cuadrada, R² o coeficiente de determinación, igual a 0.9875, que se define como la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión, lo cual es muy alto. Con esa función, los contagios nuevos ( y) seguirán creciendo.