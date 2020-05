Desastre en el empleo

Más de 33 millones de estadunidenses han perdido sus empleos en siete semanas por el brote de coronavirus, de acuerdo con el diario The Washington Post. Una encuesta muestra que 77 por ciento de ellos cree que recuperarán su trabajo cuando la crisis haya terminado. El optimismo es alto, pero los economistas advierten que más de 40 por ciento de los recortes de nómina podría convertirse en permanente. Los trabajadores de origen hispano tienen casi el doble de probabilidades que los blancos de ser despedidos o desechados, según la misma encuesta. Sin embargo, nuestros paisanos enviaron a sus familias, en marzo, 4 mil millones de dólares. ¿Quieren una mayor muestra de valores humanos?

Se les acabo el parque

El programa de préstamos estadunidense por desastres de emergencia para pequeñas empresas ha sido tan solicitado que redujo su límite de créditos, de 2 millones a 150 mil dólares, y bloqueó casi todas las nuevas solicitudes. El Congreso le dio al programa más de 50 mil millones en nuevos fondos recientemente.

Ombudsman social

Asunto: Volaris

Con la situación que vivimos respecto de la pandemia del nuevo coronavirus, la aerolínea Volaris no ha mostrado solidaridad con sus usuarios, pues ellos no quieren perder. Resulta que tenía un vuelo reservado para el 28 de mayo hacia Culiacán, Sinaloa, pero por las medidas de contingencia era necesario cancelar mi vuelo o modificarlo, pero no me fue posible, ya que esa empresa sólo me autorizó reprogramar la fecha. Tardé todo un día en efectuar mi trámite, y sólo me permitieron reprogramar el vuelo para el 7 de agosto. Pero no sólo eso, además me cobraron mil 700 pesos por la modificación. Considero injusto el cobro, pues es una disposición ante la emergencia sanitaria.

Adelina Ramírez / Mexicali

