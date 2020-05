Periodistas y el compromiso de salvar vidas

E

n este momento histórico e inédito que atraviesa nuestro planeta Tierra por la grave crisis económica y de emergencia sanitaria que se vive a escala mundial, se ha puesto de manifiesto el colapso y fracaso del capitalismo neoliberal. Los intereses más oscuros quieren sacar raja política de esta tragedia para obtener ventajas, seguir gozando de privilegios y prebendas que este modelo económico, de saqueo, robo y despojo les ha permitido a los países llamados desarrollados y, por otra, pobreza, miseria y hambre a las naciones pobres, producto de este colonialismo del siglo XXI.

Dar tribuna, espacio, micrófonos en prensa, radio y televisión a golpistas y títeres del gobierno de Washington, así como de las oligarquías nacionales y extranjeras, no es ejemplo, ni ejercicio ético, de un periodismo independiente, objetivo y responsable. Son momentos de definiciones en los que surgen los verdaderos rostros de los que engañosamente expresan que son periodistas, no activistas. Expresamos que estar en la trinchera como politólogos, comentaristas, conductores, escritores, periodistas, comunicadores, analistas, es prácticamente imposible no asumir un compromiso social al momento de salvar vidas y, claro, al planeta, o defender un modelo depredador, desigual, injusto y de degradación de los seres vivos que en él habitamos.

Recordemos la fábula El traje nuevo del emperador, cuando un niño dijo: ¡Pero si va desnudo!

¡Nada humano me es ajeno!

Colectivo Morena Chilangos(Comochi)

Demanda madurez para los festejos del Día de las Madres

Si en el Día del Niño se vieron en redes sociales escenas lamentables de personas que, empeñadas en priorizar el festejo por encima de la pandemia, se amontonaron sin respetar la sana distancia en pizzerías y otros establecimientos de comida, se esperaría que ante la inminente llegada de los días críticos de contagio del Covid-19 la sociedad en general actuara con mayor responsabilidad y evitara salir con motivo del Día de las Madres.

De acuerdo con la información que la Secretaría de Salud presenta en sus ruedas de prensa, los estudios matemáticos sobre la pandemia tienden a favorecernos, gracias a las tempranas acciones de contención que se aplicaron y a los ciudadanos que sí acatamos disciplinadamente la cuarentena y salimos sólo a lo esencial. Sin embargo, esa tendencia continuará únicamente si el distanciamiento social se cumple con rigor en los días críticos que se vienen, por lo cual sería una enorme insensatez que en el afán de celebrar a las madres se repitiera el comportamiento perjudicial que se vio el pasado 30 de abril.

Si bien el confinamiento ha sido duro, también nos ofrece una oportunidad de revalorizar la convivencia familiar y practicar otras actividades para que la fecha mencionada no pase desapercibida ni el festejo sea mercantilizado; cocinarles a las madres una comida especial, escribirles una tarjeta o realizar una videollamada para felicitarlas pueden ser acciones significativas, emotivas y, sobre todo, seguras para cuidar la salud de las familias, con las madres por delante.