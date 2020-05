Afp

Periódico La Jornada

Viernes 8 de mayo de 2020, p. 5

Washington. Visiblemente molesto por la gestión de la pandemia en manos del gobierno de Donald Trump, el vocalista del grupo de rock Guns N’ Roses, Axl Rose, lanzó un ataque furioso contra Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, que respondió el golpe.

Rose, vocalista de la banda de rock que hace décadas sorprendió con álbumes como Appetite for Destruction, se contactó con Mnuchin a través de Twitter.

¡Es oficial! , escribió el músico el miércoles. Lo que sea que cualquiera haya pensado antes de Mnuchin es oficialmente un imbécil .

Mnuchin, que carga con una reputación de personalidad cuadrada, respondió al ataque. ¿Qué has hecho por el país recientemente?, preguntó a la estrella de rock, añadiendo un emoji de bandera a su publicación. Pero el graduado de Yale y ex empleado de Goldman Sachs no colocó la de Estados Unidos, sino la de Liberia.