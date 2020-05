Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 8 de mayo de 2020, p. a11

La marchista Alegna González, campeona del mundo en su etapa juvenil, consideró que una vez que se levante el confinamiento en México y en otros países vamos a ver a la gen-te más consciente, van a tener un poco de miedo de estar en lugares concurridos y deberán tomar precauciones, porque (la pandemia del Covid-19) ha sido una sacudida para todos .

En su pueblo de Ojinaga, Chihuahua, la joven deportista no pierde su ilusión de ganar una medalla olímpica en 20 kilómetros y a pesar de que no entrena como debe guardando la distancia social, el estar con su familia la motiva, porque desde que se fue a vivir y estudiar a la Ciudad de México, casi no los frecuentaba y ahora los disfruta más.