Fuera del campo, Duvernay-Tardif no renunció jamás a sus estudios. Y ello lo colocó en posición de ayudar cuando comenzó a propagarse el Covid-19.

“La primera vez que me hablaron del coronavirus fue en el Supertazón, cuando un reportero me hizo una pregunta. Yo pensé algo así como: ‘Estoy por jugar el partido más importante de mi vida’. No estaba muy concentrado en este tema.

“Tres meses después, la mitad del planeta está en cuarentena. Es una locura ver cómo han evoluciona-do las cosas. Faltaba gente en las instalaciones de atención a largo plazo y me ofrecí para ir a trabajar. Una cosa es decirlo, pero cuando cumples tu primer turno, te quedas pensando: ‘¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y hacer malabares con todas estas cosas?’”, narró el jugador de 29 años en su labor de enfermero.

El jugador sometió sus planes a la consideración del entrenador de Kansas City, Andy Reid, y de la gerencia. Le dieron el visto bueno e incluso hicieron arreglos para garantizar la seguridad de las personas que estuvieran cerca de él. Se le proporcionó un apartamento vacío para que lo utilizara a fin de cambiarse las ropas. Acude ahí después de cada turno para ducharse y ponerse prendas limpias, antes de volver a casa con su familia.

Por otra parte, el comisionado de la NFL Roger Goodell, comunicó los protocolos que los equipos tienen que aplicar para reabrir las instalaciones a su personal a partir del 15 de mayo.