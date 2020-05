Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Viernes 8 de mayo de 2020, p. 4

Las negociaciones para otorgar recursos de emergencia a artistas que se encuentran en situación crítica debido a la pandemia de Covid-19 continúan. Se espera que esta semana quede listo el padrón de casi 3 mil 500 creadores con el que se prepararían los acuerdos contractuales.

“Es una contratación, no es beca, no es concurso, no es competencia ni elección a partir de ‘x’ o ‘y’ criterio”, refirió la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, encuentro virtual con representantes de Asamblea de las Culturas, #NoVivimosDelAplauso y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, los cuales señalaron que continuarán luchando por incluir la mayor cantidad de artistas, creadores, gestores, artesanos y, en general, los diversos sectores que integran la comunidad cultural en el país, ya que en esta primera etapa serían beneficiados aquellos que se encuentran en el padrón de 3 mil 500 artistas con el que se cuenta en este momento.