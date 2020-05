El fragmento que leyó López-Gatell, luego de explicar que Miguel Hernández fue uno de los partícipes de la lucha contra el fascismo en España, es el siguiente: “El hambre es el primero de los conocimientos: / tener hambre es la cosa primera que se aprende. / Y la ferocidad de nuestros sentimientos, / allá donde el estómago se origina, se enciende. / Uno no es tan humano que estrangule un día / pájaros sin sentir, herida la conciencia / que no sea capaz de ahogar en nieve fría / palomas que no sabes si no es de la inocencia.

“El animal influye sobre mí con extremo, / la fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. / A veces he de hacer un esfuerzo supremo / para acallar en mí la voz de los leones. / Me enorgullece el título de animal en mi vida, / pero en el animal humano persevero. / Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida, / bajo tanta maleza, con su valor primero.

Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos / donde la vida habita siniestramente sola. / Reaparece la fiera, recobra sus instintos, / sus patas erizadas, sus rencores, su cola.