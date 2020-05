L

o sabemos, nuestro lenguaje condiciona nuestra idea del mundo, nuestra concepción del planeta, y por tanto nuestra vida. Pero como ha dicho un escritor a quien ahora olvido, algunas palabras se introducen en nuestra vida como anzuelos, las tragamos inadvertidamente, sin reflexión, y determinan en buena medida nuestro actuar.

Como consecuencia de las crisis generadas por el coronavirus, han subido a la palestra, con gran estruendo y su paupérrimo lenguaje, los señores del gran dinero, los capitalistas, y sus teóricos, los economistas, clamando por abrir los negocios , reabrir la economía , para garantizar el desarrollo o por lo menos evitar más subdesarrollo (así, como sustantivos). A ocho columnas y en espacios privilegiados de la radio y la televisión se publican toda clase cálculos y pronósticos inútiles acerca de la medición de ese desarrollo por medio del PIB y sus variaciones.

La palabra desarrollo ha cumplido, y cumple hoy, importantes funciones ideológicas y políticas, enmascaradas, solapadas, por el empeño de los economistas de hacer de dicha palabra un concepto técnico o científico.

El carácter ideológico de la noción de desarrollo ha sido exhibido desde hace tiempo por una gran diversidad de analistas y pensadores. Recuerdo ahora el magnífico texto de Celso Furtado, brillante científico social y político brasileño, titulado El desarrollo económico, un mito, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1975.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba constituido por metrópolis, colonias y otros países , muchos, considerados en general como primitivos, atrasados o exóticos. Pero la triunfante lucha contra el fascismo y el nazismo, a nombre de la libertad, hacía inadecuado el viejo mundo colonial, generándose un amplio movimiento de descolonización. Las antiguas metrópolis y su aliado, Estados Unidos, decidieron autoproclamarse como países desarrollados, y el resto del mundo, las colonias y los demás, pasaron a ser países subdesarrollados, con lo cual se daba plena legitimidad a las nuevas relaciones de poder y de comercio explotador.

Esta nueva descripción discriminatoria, histórica y ofensiva del mundo, se convirtió desde el inicio de la segunda mitad del siglo XX en el elemento central de la ideología dominante, difundida e impuesta por los organismos internacionales creados para operar el nuevo orden internacional y por poderosos gobiernos como el de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Con lucidez, de manera pronta, Octavio Paz denunció la maniobra ideológica, lo dijo de manera insuperable:

“... cada vez que los europeos y sus descendientes de América del Norte han tropezado con otras culturas y civilizaciones las han llamado invariablemente atrasadas. No es la primera vez que una civilización impone sus ideas e instituciones a otros pueblos, pero sí es la primera que, en lugar de proponer un principio atemporal, se postula como ideal universal al tiempo y a sus cambios... Occidente se ha identificado con el tiempo y no hay otra modernidad que la de Occidente. Apenas si quedan bárbaros, infieles, gentiles inmundos; mejor dicho, los nuevos paganos... se encuentran por millones, pero se llaman (nos llamamos) subdesarrollados... El adjetivo subdesarrollado –continúa Paz– pertenece al lenguaje castrado y anémico de las Naciones Unidas. Es un eufemismo de la expresión que todos usaban hasta hace algunos años: nación atrasada. El vocablo no posee ningún significado preciso en los campos de la antropología y la historia; no es un término científico, sino burocrático. A pesar de su vaguedad intelectual, o tal vez a causa de ella, es palabra predilecta de economistas y sociólogos. Al amparo de su ambigüedad se deslizan dos seudoideas, dos supersticiones igualmente nefastas: la primera es dar por sentado que existe sólo una civilización o que las distintas civilizaciones pueden reducirse a un modelo único, la civilización occidental moderna; la otra es creer que los cambios de las sociedades y culturas son lineales, progresivos y que en consecuencia pueden medirse. Este segundo error es gravísimo: si efectivamente pudiésemos cuantificar y formalizar los fenómenos sociales, desde la economía hasta el arte, la religión y el erotismo, las llamadas ciencias sociales serían como la física, la química o la biología. Todos sabemos que no es así”.