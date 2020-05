P

or una de sus caras, la pandemia del Covid-19, como el dios Jano, desvela lo que no veíamos; por la otra vela lo que algunos gobiernos y empresarios no quieren que veamos. Globalizada por los portadores del virus a partir de la ciudad china de Wuhan y los medios de comunicación (redes incluidas), su impacto corrió paralelo a la nota roja. Los gobiernos de todo el mundo erigido, salvo excepciones, sobre las bases del capitalismo salvaje (apodado neoliberalismo), pronto supieron dos cosas: una, que la salud de una gran parte de la población y su sistema sanitario habían sido vulnerados por este sistema y que si no tomaban las medidas de prevención y atención al contagio se verían desbordados por la velocidad del mismo en su propagación, y dos, que si ello llegara a ocurrir su capacidad de gobernar podría morder el polvo.

Los gobiernos que se rezagaron en tomar las medidas de prevención y atención a los contagiados (Italia, España, Estados Unidos y Brasil) están siendo sometidos a una recia crítica. Otros, más conscientes de la dimensión del contagio, de su significado sanitario y social, como Suecia y los países del norte de Europa, así como China, Cuba y Vietnam, de régimen socialista, más preparados para enfrentar catástrofes naturales y de otra índole, no han visto fracturada su economía en el grado que otros y tendrán más posibilidades de sortear la cauda de males que dejará tras de sí la pandemia en curso.

A estas alturas ya se puede evaluar mejor la dimensión del Covid-19 en sus diversos aspectos. En primer lugar se sabe que su tasa de mortalidad no es como para haber hecho de su presencia el enorme despliegue informativo y de interpretaciones responsables y falsas (una gran porción de la pandemia ha estado a cargo de una legión de apocalípticos interesados en ocultar otras realidades) que produjeron un golpe multánimo de pánico, ansiedad y desesperación.

Entre ese abanico interpretativo se hallan las razones del porqué en unas naciones se ha podido combatir mejor que en otras al coronavirus (la propia China, Corea del Sur y Alemania). Pero el énfasis está puesto en las medidas oportunas y sanitarias. No en la calidad de vida, grado de funcionamiento institucional, cultura social y condiciones del medio ambiente, que es el caso de Suecia y en general de los países noreuropeos, donde la corrupción, si la hay, no alcanza los picos conocidos por nosotros (baste señalar el grave desfalco al IMSS) ni negocios cuya operación dañe la salud; en suma, donde la responsabilidad gubernamental, la de las empresas y la de los ciudadanos, que pagan puntualmente sus impuestos, conforman un trébol virtuoso.