uando oí al presidente exclamar ¿Y qué? ante las muertes provocadas por el Covid-19, me dieron ganas de vomitar. Enseguida pensé: Es un monstruo . Un hombre sin aquello que mi madre llamaba misericordia. En ese mismo momento recordé la orden del gobernador general de Polonia en enero 1942, poco antes de la reunión en el Wannsee de Berlín que determinó la aceleración de la Solución Final (ni Bolsonaro ni Eduardo Araujo, su ministro de Asuntos Exteriores, creen en ella), destinada a exterminar a todos los judíos, todos los enemigos del nazismo. El resultado: seis millones de muertos en cámaras de gas, hornos crematorios, fusilamientos y todo lo demás.

Sabemos hoy algunos nombres de aquellos que comandaron la operación. Inolvidables son los de Himmler, Heydrich, Adolf Eichmann y Josef Mengele, el llamado Doctor Muerte, por la frialdad con que llevó a cabo las más perversas investigaciones en nombre de la ciencia .

¿Y qué? Que me vino una irrecusable sensación, que no fue de repulsa ante la frialdad y la indiferencia con los millones de habitantes del Brasil; que no fue de rabia ni de odio. Fue de una tristeza inmensa frente a tal inhumanidad e irrespeto al dolor ajeno, al dolor de una nación. No significamos nada para este señor Bolsonaro. Él siente desprecio, desapego, desinterés, desdén por nosotros, sólo ama a sus cuatro hijos. Además de todo eso, siente desamor. Me sentí deprimido. No soy nadie, mi familia es nada, mis amigos no son, ningún brasileño tiene significado, ningún ser humano tiene derecho a la vida. A nuestro presidente no le importan un bledo nuestras existencias. Ni las de aquellos que votaron por él. Porque si las muertes siguen en esta progresión, ¿donde van a parar? Si es que lo hacen.

¿Y qué? Expresión tan sórdida me provocó asco. En el mismo momento tuve un recuerdo, una memoria afectiva (afectiva no es el término adecuado aquí) que me afligió. Una reacción igual de malestar la sentí en 1987, cuando en Berlín, como uno de los invitados de la institución cultural DAAD [Servicio alemán de intercambio académico] con motivo de los 750 años de la ciudad, decidí recorrer una exposición llamada Topografía del Terror. En un determinado espacio estaban algunos edificios que recordaban la zona del terror nazi: la Gestapo, las SS, la Dirección de Seguridad del III Reich. Un espacio relativamente pequeño (hoy un memorial) donde se reunía la mortífera concentración de poder y terror del nazismo, la Prinz-Albrecht-Straße (hoy Niederkirchenstraße), la Wilhelmstraße y la Anhalterstraße. De allí emanaban las órdenes de muerte, horror, torturas, prisiones, asesinatos, un lugar que haría las delicias del famoso coronel Ustra [conocido torturador de la dictadura militar brasileña en los 70], ídolo de Bolsonaro. De allí salían las órdenes que llevaron a la muerte en campos de concentración de millones y millones de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas y enemigos políticos. Este horror es conocido.