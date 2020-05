Hermann Bellinghausen

En el contexto de la pandemia de Covid-19, más de mil personas desplazadas por la violencia continua en el municipio tzotzil de Chalchihuitán, en Los Altos de Chiapas, denunciaron un nuevo ataque armado el pasado día primero de mayo contra uno de sus campamentos de refugio. Según los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), individuos de un grupo de corte paramilitar vestidos de negro dispararon desde el vecino municipio de Chenalhó.

Sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom. Esto ha provocado mucho miedo, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar , manifestaron los indígenas.

Es difícil encontrar cómo alimentarnos en esta situación. Las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del Covid-19, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela. Tampoco podemos comprar en la comunidad, porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares .