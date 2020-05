En conferencia de prensa a distancia, los senadores Julen Rementería, Martha Márquez, Erandi Bermúdez y Guadalupe Murguía destacaron que a lo largo y ancho del país hay fallas constantes en el IMSS. Hemos visto a personal médico y de enfermería exigiéndole al director Zoé Robledo equipamiento adecuado y mejores condiciones de trabajo. Ellos son nuestro principal fuerte de batalla y no los tenemos armados . En esa institución van más de 600 miembros del personal médico contagiado por coronavirus y todavía el subsecretario López-Gatell anda con cifras estimadas.

El dirigente nacional panista, Marko Cortés, criticó el papel que han jugado las mujeres integrantes del gabinete presidencial frente a la contingencia sanitaria. Empezó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de quien dijo se siente ausencia y pese a ser una mujer con sobrados méritos académicos y profesionales, además de ser ex ministra de la Corte, le permite al Presidente tomar decisiones contrarias a la Constitución , entre ellas hacerse promoción usando recursos públicos o enviar una iniciativa que anula las atribuciones de otro poder para hacerlas suyas y gastar el presupuesto a su antojo.

La senadora Márquez, secretaria de la Comisión de Salud, destacó que si los funcionarios del sector salud no pueden con la contingencia, que renuncien.

Al respecto, el senador priísta Manuel Añorve señaló que este no es momento de pedir renuncias, mientras Martí Batres, de Morena, refutó los argumentos de los panistas: El gobierno ha mantenido el control de la epidemia, se han aminorado los efectos del contagio y el número de decesos. Esto no podría lograrse de manera espontánea si no se contara con una estrategia. El PAN está desesperado; es absurdo pedir renuncias cuando hay resultados .

Al participar en el foro virtual El rol de las mujeres frente al Covid-19 en Latinoamerica, Marko Cortés manifestó su extrañeza por las actuaciones de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ya que se ha permitido la compra de equipos médicos a sobreprecio y favorecido a los hijos de los funcionarios gubernamentales, y no se ha actuado ante la demanda de los profesionales de la salud para contar con suministros de protección. El panista también criticó a las titulares de Economía, Graciela Márquez, y del Trabajo, Luisa María Alcalde.