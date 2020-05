El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó: La pregunta básica es ¿cuánto vale una vida humana? Lo que haga el gobierno hoy literalmente determinará cuánta gente vive y cuánta muere . Subrayó que sus decisiones estarán basadas en que una vida humana no tiene precio .

La presidenta de la cámara baja y la demócrata electa más poderosa del país, Nancy Pelosi, declaró ayer que la muerte no es motivador económico o un estímulo; entonces, ¿por qué estamos avanzando por ese camino?

Tenemos que ser guerreros. No podemos mantener cerrado nuestro país durante años , afirmó el mandatario al responder a preguntas sobre su afirmación de un día antes de que reabrir la economía probablemente resultará en más muertos por la pandemia.

De forma desordenada, sin coordinación a escala nacional y contra la opinión pública y el consenso de expertos en salud pública, la mayoría de estados, unos 38, han empezado a suspender las medidas de distanciamiento y cuarentenas parciales. Algunos ya permitieron la reapertura de ciertos comercios, a pesar de que por lo menos 26 de esos estados reportan alzas en el número de casos de Covid-19.

Gobernadores republicanos de estados que poco a poco permiten la reactivación de algunos sectores de sus economías proclaman que los trabajadores deben retornar a sus empleos y que ya no podrán recibir beneficios de desempleo y otro tipo de asistencia.

Sin embargo, algunos focos de infección más intensos se ubican en esos estados, sobre todo en rastros y plantas procesadores de carnes, los cuales tienen que reabrir bajo una orden ejecutiva de Trump, a pesar de los cientos de contagios.

Estos focos se localizan en pueblos de Nebraska, Iowa, Ohio, Texas y Iowa, y tienen un nivel de infección per cápita más alto que la ciudad de Nueva York, epicentro de la pandemia, reporta The New York Times.

En tanto, con la población más encarcelada del mundo, el Centro de Control de Enfermedades emitió un informe donde registra casi 5 mil reos contagiados y 88 fallecidos por el Covid-19, así como unos 2 mil 800 guardias y personal de los centros de detención contagiados y 15 muertos.

Ayer se registró la primera muerte de un inmigrante en un centro de detención federal –hay más de 700 casos de infección en las instalacion es de la agencia de migración.