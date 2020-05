L

a investigación la tiene que hacer, junto con la explicación, la Contraloría General del gobierno de la ciudad, pero la disculpa, cuando menos, la tiene que hacer la alcaldesa Layda Sansores y los otros y otras alcaldesas que por mucho madrugar no les amaneció más temprano.

Tal vez no sea una gran cantidad la que hayan pagado por los vales que no estaban autorizados, es decir, que no tenían ningún valor, pero a final de cuentas era dinero de la gente, y eso debe ser aclarado de todas formas.

La pifia de la alcaldesa y de su equipo de trabajo que no le supo indicar que nadie puede imprimir dinero sin el permiso y la supervisión del Banco de México, resulta imperdonable de alguien que incluso ha pasado por el Poder Legislativo, donde se construyen las leyes, pero aunque en este caso los vales que se reparten entre la gente no son dinero como tal, encierran un valor económico del que debe responder el BM. Si no fuera así, pues cada quien tendrían su maquinita impresora de billetes.

Esto, tan obvio, no le pareció tanto a la señora Sansores, quien para ganar un poco de tiempo y que la acción se registrara como si de ella partiera, y todo lo demás fueran emulaciones, puso a algunos talleres de impresión a trabajar a toda velocidad para que los obregones estuvieran a tiempo para que cumplieran el cometido prefigurado.

En la entrega anterior les platicamos que el gobierno y las alcaldías de la ciudad habían logrado un acuerdo para apoyar a la gente más necesitada. El acuerdo que suscribieron 14 de las 16 demarcaciones en que se divide la capital consiste en la entrega de vales quincenales por 350 pesos a los pertenecientes al padrón de las lecherías Liconsa, es decir, la gente de menos recursos.

Para ese efecto se repartirían vales que sólo se pueden canjear en las tiendas de barrio y no en los grandes almacenes, esto porque el apoyo también debería alcanzar a los muy pequeños comercios. El proyecto fue adoptado por todos, menos aquellos con delirio de grandeza que suponen que en sus alcaldías pueden hacer y deshacer al compás de sus caprichos políticos.