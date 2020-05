L

os consumidores mexicanos han obrado con sensatez y no se han endeudado con la adquisición de automóviles nuevos. Lamentablemente es una muy mala noticia para el sector automotriz. De acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi, en abril la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 34 mil 903 unidades, 64.5 por ciento por debajo de las comercializadas en el mismo mes de 2019. En el acumulado enero-abril se comercializaron 331 mil 580 vehículos, lo que representa una caída de 23.1 por ciento con relación al mismo periodo de 2019. La industria ha vivido una década de vino y rosas, con ventas muy superiores a un millón de unidades al año. Tal vez 2020 no lo logre. Haciendo lo imposible, inclusive promoviendo ventas por Internet. El cliente no tiene que ir a la agencia, escoge el auto, negocia la línea de crédito y le llevan el coche a las puertas de su casa.

Una app muy útil

Santander y BBVA desarrollaron una aplicación para que los ciudadanos realicen un autodiagnóstico de Covid-19, localicen los hospitales disponibles para atender estos casos y obtengan información oficial de forma fácil y segura. Telcel ofrecerá acceso gratuito a la aplicación, los datos por el uso de la misma no tendrán costo para sus usuarios. La herramienta está conectada a los demás servicios públicos como Locatel y el servicio SMS que ha presentado el gobierno de la ciudad para hacer frente a la pandemia. A partir de hoy se pone a disposición de la ciudadanía la aplicación que fue donada por los bancos al gobierno de la Ciudad de México.

Triple Premio Nobel

El ministerio de Defensa de Israel informó que el Instituto para la Investigación Biológica ha completado la fase de desarrollo de un anticuerpo innovador que ataca al coronavirus. Explicó que el anticuerpo cumple tres importantes parámetros científicos: 1. Es monoclonal, nuevo y refinado, y contiene una proporción excepcionalmente baja de proteínas dañinas. 2. Puede Neutralizar al Covid-19. 3. Se probó específicamente en el coronavirus agresivo. El ministerio de Defensa asegura que se trata del primer avance científico que cumple con estos parámetros. No ofrecieron más detalles sobre qué pasos siguen. Sean los científicos israelíes, los británicos, los cubanos o los estadunidenses los que encuentren una vacuna o un tratamiento curativo, desde ahora los propongo para tres premios Nobel: Medicina, Economía y la Paz.