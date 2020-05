Reuters, Ap, Afp y Xinhua

Jueves 7 de mayo de 2020, p. 23

Washington. El secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, advirtió ayer que su país utilizará todas las herramientas disponibles para repatriar a dos de sus ciudadanos arrestados en Venezuela por su fallida invasión marítima a ese país, y reiteró que Washington no estuvo implicado en la misma. Afirmó: si hubiéramos estado involucrados, habría sido diferente .

La república bolivariana acusó de nuevo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su par de Colombia, Iván Duque, de estar implicados en la Operación Gedeón. Uno de los estadunidenses arrestados declaró que la intención del asalto era secuestrar al presidente Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos. Otros cuatro involucrados en la ofensiva fueron capturados, se dio a conocer ayer.

El domingo, Caracas anunció que logró frustrar una invasión marítima , así como la captura de dos mercenarios estadunidenses y varios venezolanos.

En cuanto a repatriar a los dos estadunidenses detenidos, Pompeo explicó: “trataremos de encontrar una forma, un camino a seguir.

Queremos de vuelta a todos los estadunidenses. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para intentar recuperarlos.

Cuando se le preguntó quién pudo haber financiado la operación, respondió: no estamos preparados para compartir más información sobre lo que sabemos que ocurrió .

Maduro indicó que fuerzas venezolanas arrestaron entre domingo y lunes a 13 mercenarios involucrados en lo que describió como un complot coordinado con Estados Unidos para expulsarlo del cargo. Mostró lo que dijo que eran los pasaportes estadunidenses y otras identificaciones pertenecientes a Airan Berry, de 41 años, y Luke Denman, de 34.

Agregó que ambos están bajo custodia y que trabajaron con Jordan Goudreau, ex boina verde que lidera una empresa de seguridad en el estado de Florida.

Las autoridades capturaron ayer a otras cuatro personas por presuntos vínculos con la frustrada invasión, con lo que ya son 20 los detenidos.

Dichos arrestos fueron anunciadas por Maduro, quien no reveló sus nombres o nacionalidades.

El gobernante chavista fustigó a Trump por afirmar que no sabía nada de la operación terrorista contra su gobierno.