El experto explicó: Lo que menos se quiere es hacer pruebas en un sistema que está en emergencia en medio de la pandemia. No quieres que esté entrando y saliendo un generador de manera intermitente. Por eso creo que la decisión del Cenace es correcta .

El Sistema Eléctrico Nacional lleva más de 20 meses operando en estado de emergencia, porque no se hizo inversión en transmisión , reveló Santiago Barcón Palomar, vocal del Comité Consultivo de Confiabilidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El Cenace, en su acuerdo, da cuenta de 11 causas técnicas, como interrupciones, fallas, desconexiones y límites operativos, por lo que justifica que las centrales eólicas y fotovoltaicas no contribuyen en la regulación primaria del control de la calidad de la frecuencia .

Santiago Barcón, refutó los argumento de Ochoa Reza, ex director de la CFE, quien dijo que si hay poca carga por la caída en la demanda es más fácil operar. Eso no es cierto es mucho más difícil operar un sistema con baja carga. Cuando hay bastante carga se puede mover de un lugar para otro, pero cuando tienes baja carga hay que mantener en equilibrio algo que no tiene inercia eléctrica .

Consideró que se requieren inversiones de unos 15 mil millones de dólares para tener un sistema de distribución de primer mundo, pero con 3 mil millones se pueden hacer las modernizaciones necesarias.

No es pecado de esta administración. El error fue introducir la generación de energías renovables sin reforzar las líneas de transmisión. Las empresas no exigieron que hubiera transmisión.

Barcón Palomar estimó que los amparos con lo que amagó el sector privado no van a prosperar porque se trata de una cuestión de seguridad nacional.