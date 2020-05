▲ Miguel Tovar durante la filmación de It’s Mutilation: The Police in Chile Are Blinding Protesters (Es mutilación: la policía en Chile ciega a los manifestantes). Foto Brent McDonald

Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Jueves 7 de mayo de 2020, p. 3

Las historias de varias personas que perdieron un ojo a manos de la policía que intentó disolver la protesta social que estalló en Chile en octubre de 2019 son parte central del video premiado por el certamen World Press Photo como el mejor corto periodístico del año.

El documento fílmico fue producido para el diario estadunidense The New York Times por el periodista Brent McDonald, quien contó en la cinematografía con la colaboración del fotorreportero mexicano Miguel Tovar.

La noticia del reconocimiento, que se anunció hace un par de semanas, es para Tovar una alegría amarga, dice en entrevista con La Jornada, sobre todo porque, en su opinión, aún no ha llegado la justicia para quienes fueron agredidos en los momentos que relata el cortometraje titulado It’s Mutilation: The Police in Chile Are Blinding Protesters (Es mutilación: la policía en Chile ciega a los manifestantes), que se puede apreciar en este link: https://nyti.ms/2L01cBs.

Los premios son algo fugaz, algo para el recuerdo; lo importante es que a partir de ahora hay mayor autoexigencia. La clave del periodismo es que se pueden hacer cosas para retribuir a la sociedad. Este trabajo evidenció lo que pasaba en Chile e hizo que mucha gente volteara a ver la situación. Una de las satisfacciones más grandes de un periodista es que su trabajo funcione de esa manera.

Miguel Tovar es egresado de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se desempeña de fotoperiodista desde 2001.

Recuerda que fue muy emotivo trabajar en Chile durante las protestas de 2019, sobre todo, retratar los rostros que estaban apagados de un lado, los ojos mutilados.

Del lado de las víctimas

“A todo lo que hago le pongo mucho corazón y por fortuna ese también fue el sentir de todos los integrantes del equipo que participamos en la realización, quienes acordamos lo mismo: relatar la historia del lado de las personas que recibieron los gases, los chorros de agua, la balas de goma en sus rostros.

“Ponernos de su lado no sólo nos sensibilizó durante los días que estuvimos con ellos en la calle, incluso compartimos su miedo; no queríamos levantar la mirada a pesar de que íbamos con máscara, y yo con la cámara, sin querer levantar mucho la mirada, me sentí vulnerable, que mis ojos también podían recibir un proyectil.