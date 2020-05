Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de mayo de 2020, p. 29

Hasta junio . Así responden los empleados de las tiendas de conveniencia y algunos establecimientos de abarrotes ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, donde prácticamente ya es imposible encontrar cerveza.

La constante son refrigeradores y anaqueles que lucen vacíos, en los que sólo quedaron los anuncios de promociones que difícilmente volverán a repetirse en estos días de arraigo domiciliario obligado por la emergencia sanitaria del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19.

En los refrigeradores permanecen anuncios que los consumidores añoran, como “12 pack de Indio y Tecate por 139 pesos”, entre muchas otras marcas, presentaciones y tamaños, que nadie ha visto desde hace más de un mes.

En un recorrido por diferentes puntos de venta ubicados en las colonias Del Valle, Narvarte, Narvarte Poniente y Narvarte Oriente, en Benito Juárez, los empleados de las tiendas de conveniencia dijeron que ahorita no hay nada; será hasta junio ; otra empleada de otra sucursal refirió: Desde que empezó la pandemia no hay; yo creo se reiniciará en junio ; mientras una joven dijo: Antes traían una vez a la semana, pero desde hace dos ya no vienen .