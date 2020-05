Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia, Alejandro Cruz Flores, Alejandro Alegría y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 7 de mayo de 2020, p. 29

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la campaña de agencias publicitarias Quédate en casa, quédate vivo es autoritaria y debe ser retirada. Yo no la avalo porque el tono que utiliza infunde miedo; trata a los ciudadanos como si no fuesen responsables y no demostraran que están participando conscientemente evitando salir de sus casas ante la pandemia de Covid-19.

Llamó a cuidar las redes sociales por el mal uso que se les da por intereses vinculados a la delincuencia común y a la de cuello blanco . Con una gráfica destacó que hasta el martes hubo 89 convocatorias para saqueos en 22 estados; 33 se concretaron.

En la Ciudad de México han sido detenidas 169 personas, en el estado de México, 53. El Presidente preguntó por qué Twitter no puede controlar eso. También pidió transparentar los recursos públicos que destinan partidos políticos para desinformar y calumniar.

Resaltó que Twitter admitió la proliferación de bots que auspician campañas de desprestigio y pidió esperar la respuesta de Facebook y YouTube.

Frente a la campaña de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE) –que utiliza mensajes como Si me lees quizá te mueras, quizá mates a alguien. Quédate en casa, quédate vivo –, subrayó: No al autoritarismo; libertades plenas y confianza en la gente .