Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de mayo de 2020, p. 9

Como parte del proceso legal que se desarrolla en Estados Unidos en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hasta ahora no hay elementos que involucren al ex presidente Felipe Calderón , aseguró el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del ex presidente Calderón, ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana .

Secuela de las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sobre el conocimiento que tuvo Calderón de los presuntos vínculos de García Luna con el crimen organizado, a pregunta expresa López Obrador consideró que algo que puede pasar es que en las investigaciones o en las declaraciones de García Luna se implique al ex presidente Calderón y eso sería otra cosa .

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón dijo ayer que la justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes , luego de agradecer la buena intención del jefe del Ejecutivo federal. En sus redes sociales, señaló que si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos .

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se cuestionó al mandatario federal sobre si colaboraría en caso de que el gobierno estadunidense le solicita información del ex presidente Calderón.